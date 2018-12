Sırayla Her Gün 3 Öğün Yemek Yapıyorlar

Kaynak: DHA

BALIKESİR'in Gömeç ilçesi Hacıhüyesinler Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır devam eden 'Gezek' geleneği ile köyde yaşayan aileler, sırayla her gün 3 öğün yemek yapıyor. Geçmişte köyden geçen yolcular için yapılan yemek, şimdilerde ise yaşlı ve muhtaçlara dağıtılıyor.Gömeç ilçesine bağlı kırsal Hacıhüseyinler Mahallesi'nde 'Gezek' geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. 550 haneli ve bin 300 nüfuslu mahallede, aileler her gün sırayla sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek hazırlıyor. Günün 3 öğün yemeği, 3 farklı aile tarafından yapılıyor. Her aileye yılda 2 kez yemek sırası geliyor. Hazırlanan yemekler mahalledeki caminin altında yer alan köy odasına getiriliyor. Köye gelen misafirler burada yemek yiyor. Son dönemde mahalleye gelen misafir sayısı azalmış olsa da, gelenek devam ettiriliyor. Yemekler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Mahalle sakinleri geleneği uzun yıllar devam ettirmekte kararlı olduklarını söylüyor.'GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ''Gezek' geleneğinin dedelerinden günümüze ulaştığını anlatan Muhtar Musa Sarı, "Bizim bu 'Gezek' dediğimiz gelenek nedeniyle sabah, öğlen, akşam 3 öğün yemek çıkmaktadır. Hazırlanan yemeğimizi, köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Misafir olmadığı zamanlar köyümüzün garibanı, yaşlısı gezek yemeğinden sebeplenmekte. Geleneği devam ettiriyoruz ve mutluyuz. Türkiye'nin her yerinde bu geleneğin olmasını istiyoruz" dedi.'KEŞKE TÜRKİYE'NİN HERYERİNE YAYILSA'Mahalleye yeni atanan İmam Muhammed Günay da "Çok güzel bir gelenek. Keşke Türkiye'nin her yerine bu gelenek yayılsa" diye konuştu. Mahallenin yaşlılarından Mehmet Sarıbaş yemekten bazen kendilerinin de yediğini belirterek, "Yapanlardan Allah razı olsun" dedi. - Balıkesir