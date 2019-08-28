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Sırbistan 4'te 4 yaptı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 6. gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

28.08.2019 18:43 Sırbistan 4'te 4 yaptı
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 6. gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan, 25-21, 25-17, 25-21'lik setlerle Yunanistan karşısında üstünlük sağlayarak gruptaki 4. galibiyetini aldı. Sırbistan gruptaki son maçını Türkiye ile yarın saat 19.30'da oynayacak.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts

Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi, Merteki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konomi (L), (Artakianou)

Setler: 25-21, 25-17, 25-21

Süre: 1 saat 9 dakika (22, 23, 24) - ANKARA

Sırbistan Karadağ, Yunanistan, voleybol, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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