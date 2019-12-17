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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Mihajlovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:14Sırbistan Başbakan Yardımcısı Mihajlovic AA'nın
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar ve yarışma hakkında AA muhabirinden bilgi alan Mihajlovic, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
"Yaşam" kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun çektiği "Kirpi yavrusu" fotoğrafını seçen Sırp bakan, "spor" kategorisinde de Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.
Fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getiren Mihajlovic, özellikle kirpi yavrusu fotoğrafını çok beğendiğini ifade etti.

Mehmet Cahit Turhan, Başbakan Yardımcısı, Sırbistan Karadağ, Güncel

Kaynak: AA

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