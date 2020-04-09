Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
09.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:06
Vucic, oğlunun başkent Belgrad 'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.
Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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