Sırbistan Cumhurbaşkanı, resmi karşılamada Hidayet Türkoğlu ile boy ölçüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılama töreni sırasında Vucic, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile kendisinin boy karşılaştırmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle karşılandı. Heyette Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı. 2 metre 8 santimlik boyu olan Hidayet Türkoğlu ile yakından ilgilenen ve sıcak şekilde sohbet eden Cumhurbaşkanı Vucic, boy karşılaştırması yaptı.

VUCİC EN UZUN LİDERLER ARASINDA

Vucic, 1.99 metrelik boyu ile 2 metre 2 cm'lik Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ardından uzun boylu siyasi liderler arasında ikinci sırada yer alıyor. Kosova Başbakan Yardımcısı Haşim Taçi 1.88 boyu ile üçüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 1.87 cm boyu ile dördüncü sırada.