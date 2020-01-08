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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "TürkAkım Sırbistan'ın geleceği için stratejik öneme sahip"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, TürkAkım doğal gaz boru hattının ülkesinin geleceği için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

08.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:00Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic:
Sırbistan Aleksandar Vucic, TürkAkım doğal gaz boru hattının ülkesinin geleceği için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.
Rus doğal gazını 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının 'da gerçekleştirilen açılışına katılan Vucic, törenin ardından Sırbistan medyasına değerlendirmede bulundu.
Sırp lider, TürkAkım'ın Sırbistan'dan geçecek olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizde 403 kilometre boru hattı inşa ettik. Bu proje sanayimizin gelişimi, enerji güvenliğimiz ve yabancı yatırımların ülkeye gelmesi için çok önemli." diye konuştu.
Komşuları Bulgaristan'ın da boru hattını tamamlamasının önemine dikkati çekeren Vucic, "Zira biz, onların yapacağı hatta bağlanacağız. TürkAkım, Sırbistan'ın geleceği ve özellikle ekonomik kalkınması için stratejik ve hayati öneme sahip bir proje." ifadelerini kullandı.
Vucic ayrıca, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la yemekte bir araya geleceklerini aktararak, burada ikili ilişkileri de görüşme imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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