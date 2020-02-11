Haberler » Güncel » Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'i kabul etti - Haber

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.

11.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:10Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'i kabul etti
Sırbistan Aleksandar Vucic, 'nin Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Belgrad'da Vucic'i makamında ziyaret eden Bilgiç'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu teslim ettiği bildirildi.
Erdoğan'ın Vucic'e gönderdiği mektupta, Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi seviyesine ulaştığına dikkat çekilerek, Erdoğan'ın, Türkiye'nin desteğiyle yapılan ve bölgede dostluk ve refah projesi şeklinde değerlendirilen Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulunduğu belirtildi.
Vucic, Erdoğan'ın gönderdiği mektuptan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile ilişkilerinin bölge barış ve istikrarı için son derece önemli olduğunu vurguladı.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve gelecek dönemde yapılması planlanan yatırımların da ele alındığı ifade edildi.

Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Belgrad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 18:05:28