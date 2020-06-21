Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında

Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

21.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:38
Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkedeki kayıtlı 6 milyon 584 bin 376 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy vermeye başladı.
Ülkede 250 sandalyeli ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.
Sırbistan genelinde kurulan 8 bin 253 seçim merkezinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği bildirildi.
Genel seçimde toplam 21 listede 3 bin 419 aday yarışıyor. Sırbistan’da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar’dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Muş’ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Dini nikahlı eşini öldürdü, ’Neden yaptınız?’ sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Haberler››Güncel››Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:45: Tekirdağ'da devrilen taksideki 6 kişi yaralandı - Haber 11:43: Son dakika haber! TDV'den Bingöllü depremzedelere yardım - Haber 11:42: Başkan Kılca: "Yol hayattır, yol medeniyettir" - Haber 11:41: Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar - Haber 11:41: İspanya'da 98 günlük OHAL sona erdi, sınırlar yeniden açıldı - Haber 11:20: Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi - Haber 11:15: Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber