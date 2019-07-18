Haberler» Güncel» Haber

Sırbistan'da akrobasi uçağı düştü: 1 ölü

Sırbistan'ın kuzeyindeki Zrenjanin şehri yakınlarında bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

18.07.2019 13:06 Sırbistan
Sırbistan'ın kuzeyindeki Zrenjanin şehri yakınlarında bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Ülke medyasındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ecka Havaalanı yakınlarında gösteri uçuşu yapan "Zlin 526 F" model akrobasi uçağı yere çakıldı, kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Yerel saatle 08.30'da meydana gelen kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu arada, yerel medyadaki haberlerde de uçağın pilotunun, Sırbistan'ın en tanınmış akrobasi pilotlarından ve aynı zamanda Zrenjanin Havacılık Kulübü Başkanı Vladimir Bulat olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Sabah, Pilot, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:21   Acılı baba: "Benim ciğerlerim yandı başkasının yanmasın"
17:21   flaş
17:21   Çorum'da, 80 güvenlik kamerasının kaydı hırsızlık zanlısını yakalattı
17:21   Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinliği
17:19   Van Gölü için gece gündüz yürüyorlar
17:19   Torunlar Çanakkale'de dedelerini birlikte andı
17:19   5 iş yerinden sigara çalan şüpheli tutuklandı