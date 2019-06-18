18.06.2019 18:38
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Sırbistan'da Anadolu'nun rengi kıyafetler tanıtıldı

Sırbistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Anadolu'dan Vojvodina'ya Renk Yansımaları-Anadolu Kıyafetleri" konulu defile düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Anadolu'dan Vojvodina'ya Renk Yansımaları-Anadolu Kıyafetleri" konulu defile düzenlendi.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen defilede, Anadolu'nun eşsiz renklerini anlatan 32 kıyafet, Sırp misafirlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'da ilk kez Anadolu temalı bir defilenin düzenlendiğini belirterek, defileyi düzenleyen kurumlara teşekkür etti.
Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan da defilenin Belgrad'da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, defilede gönüllü kişilerin yer aldığını söyledi.
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini anlatan kıyafetlerin sergilendiği defile hakkında, Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Sümeyra Merve İlbak Tahmaz gelen konuklara bilgi verdi.
Defile, Sırbistan'ın Novi Sad ve Novi Pazar şehirlerinde de düzenlenecek.
Kaynak: AA
Türkiye, Belgrad, Sırbistan Karadağ, Güncel

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