Sırbistan'da Anadolu'nun rengi kıyafetler tanıtıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'da "Anadolu'dan Vojvodina'ya Renk Yansımaları-Anadolu Kıyafetleri" konulu defile düzenlendi.Türkiye
'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde İzmir
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen defilede, Anadolu'nun eşsiz renklerini anlatan 32 kıyafet, Sırp misafirlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'da ilk kez Anadolu temalı bir defilenin düzenlendiğini belirterek, defileyi düzenleyen kurumlara teşekkür etti.
Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan da defilenin Belgrad'da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, defilede gönüllü kişilerin yer aldığını söyledi.Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerini anlatan kıyafetlerin sergilendiği defile hakkında, Nişantaşı Üniversitesi
Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölüm Başkanı Sümeyra Merve İlbak Tahmaz gelen konuklara bilgi verdi.
Defile, Sırbistan'ın Novi Sad ve Novi Pazar şehirlerinde de düzenlenecek.