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Sırbistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Sırbistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

06.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:40Sırbistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü
Sırbistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, söz konusu kişinin kısa süre önce 'dan geldiğini söyledi.
Bu arada, iki gün önce ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Slovenya'da ise virüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükselirken, Hırvatistan'daki vaka sayısı 11'e çıktı.
Diğer bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te 2, Kuzey Makedonya'da da 1 kişide virüs tespit edilmişti.

Sırbistan Karadağ, fahrettin koca, Macaristan, Güncel

Kaynak: AA

6.03.2020 14:19:02