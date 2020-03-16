Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları askıya alındı
Sırbistan Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki tüm futbol müsabakalarının askıya alındığını açıkladı.
16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
Sırbistan Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki tüm futbol müsabakalarının askıya alındığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, dün ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından hazırlık ve dostluk maçları da dahil olmak üzere tüm futbol karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.
Oyuncuların antrenman ve herhangi bir futbol faaliyetine katılmaması vurgulanarak, alınacak ek tedbirler için daha sonra açıklama yapılacağı kaydedildi.
Bu arada, Sırbistan'da koronavirüs vaka sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, dün ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından hazırlık ve dostluk maçları da dahil olmak üzere tüm futbol karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.
Oyuncuların antrenman ve herhangi bir futbol faaliyetine katılmaması vurgulanarak, alınacak ek tedbirler için daha sonra açıklama yapılacağı kaydedildi.
Bu arada, Sırbistan'da koronavirüs vaka sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Futbol Federasyonu, Sırbistan Karadağ, Futbol, Güncel
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