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Sırbistan'da koronavirüs tedbirleri - Fuar alanı hastaneye dönüştürüldü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kitap fuarı alanına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları gösteren hastaların bakımı için Savunma Bakanlığınca 3 bin yatak yerleştirildi.

24.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:00
Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'daki kitap fuarı alanına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları gösteren hastaların bakımı için Savunma Bakanlığınca 3 bin yatak yerleştirildi.
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Sırbistan’da koronavirüs tedbirleri - Fuar alanı hastaneye dönüştürüldü

Kaynak: AA

Etiketler : Sırbistan Karadağ, Belgrad, Güncel

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Sırbistan'da koronavirüs tedbirleri - Fuar alanı hastaneye dönüştürüldü

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