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Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 100'ü geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 103'e yükseldi.

16.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:26
Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 100'ü geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 103'e yükseldi.
Niş şehrinde düzenlenen basın toplantısında, Sırbistan'da Kovid-19 salgınına dair güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı.
Kriz masası üyelerinden epidemiyolog Darija Kisic Tepavcevic, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının son 24 saatte 4 artarak 103'e çıktığını açıkladı. Tepavcevic, virüs tespit edilenlerin sayısının da 445 artarak 5 bin 318'e yükseldiğini duyurdu.
Kovid-19 tespit edilenlerin 3 bin 511'inin hastanelerde gözetim altında tutulduğunu aktaran Tepavcevic, bunlardan 128'inin ise solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti.
İyileşenlerin sayısının 443'e çıktığını belirten Tepavcevic, vaka/ölüm oranının ise yüzde 1,93'e gerilediğini kaydetti.
Öte yandan, Sırbistan Sağlık Bakanlığı verilere göre, ilk vakanın 6 Mart'ta tespit edildiği ülkede bugüne kadar 29 bin 472 Kovid-19 testi yapıldı.
Sağlık çalışanları arasında Kovid-19 bulaşanların sayısı 593'e yükselirken bunların 382'sinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.
Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Sırbistan'da 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken salgınla mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi tedbir alınmıştı.
Hafta içinde 17.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede, bu hafta sonu Paskalya nedeniyle cuma günü 17.00'den salı günü 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Güncel
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