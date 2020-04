Sırbistan'da Kovid-19 testleri için Niş şehrinde laboratuvar kuruldu

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken, Avrupa ülkeleri de salgının etkisini azaltmak için mücadeleye devam ediyor.Sırbistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların tedavilerinin hastanelerde yapılması gerektiği açıklamasında bulundu.Sırbistan'a Çin'den bir tıbbi malzeme uçağı daha ulaşırken, yurt dışındaki Sırbistan vatandaşlarının tahliyesine bugün de devam edileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı İvica Dacic, daha önce yaptığı açıklamada, 5 bin civarında vatandaşın ülkelerine getirildiğini duyurmuştu.Öte yandan Sırbistan'ın Niş kentinde kurulan bir laboratuvarda Kovid-19 testi yapılmaya başlandı. Bu laboratuvar, başkent Belgrad'dan sonra Kovid-19 testi yapılan ikinci merkez oldu. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, alınan tedbirleri hafifletebileceklerini ancak bunun için sağlık uzmanlarından değerlendirme beklediklerini söyledi.Karadağ Başbakanı Dusko Markovic ise ülkedeki sağlık sisteminin tamamen Kovid-19 salgınıyla mücadeleye odaklandığını vurgulayarak, bugüne kadar test sonuçları pozitif çıkanlar arasında 37 çocuğun da bulunduğunu açıkladı.Polonya'da sağlık çalışanlarına destek kampanyasıAvusturya'da vaka sayısı 12 bin 399'a, can kaybı 243'e çıkarken, 115 binin üzerinde test yapılan ülkede iyileşenlerin sayısı da 4 bin 46 oldu.Kovid-19 kaynaklı can kaybının 111'e, virüs bulaşanların sayısının ise 4 bin 532'ye çıktığı Polonya'da halk, sağlık çalışanları için destek kampanyası başlattı. Her gün yerel saatle 13.00'da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Polonyalılar, "Sizinle gurur duyuyoruz" diye tezahürat yapacak.Çekya'daki vaka sayısı 4 bin 822'ye, can kaybı 80'e çıkarken, 80 bine yakın test yapılan ülkede bugüne kadar 127 kişi iyileşti.AP binası, Kovid-19 merkezine dönüştürülecekFransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, "Dernieres Nouvelles d'Alsace" gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Parlementosu (AP) Başkanı David Sassoli ile alınan karar gereği, Strazburg'daki AP binasının Kovid-19 merkezine dönüştürüleceğini, burada testler yapılacağını ve hastaların muayene edileceği söyledi.Uluslararası Polis Teşkilatından (Interpol) yapılan açıklamada da Kovid-19'un yol açtığı sorunlara müdahale eden polislere destek sağlamak amacıyla teşkilatın bilgi merkezi olarak çalışacağı, bu süreçte teşkilatın ülkelerle daha sıkı çalışmaya devam edeceği bildirildi.Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte bu hafta sonu serbest dolaşımın sınırlandırılmasının ihlal edilmesinin ardından yarından itibaren 10.00-19.00 saatlerinde spor yapmanın da yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, dışarda yoğunluğun olmadığı 19.00-10.00 saatlerinde spor yapmak için dışarı çıkılabileceği kaydedildi. Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında insanlar tek başına evin bir kilometre çevresinde bir saat süreyle spor yapmak için dışarı çıkabiliyor.Bu arada, Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı son 24 saatte 34 artarak 345'e, vaka sayısı ise 712 artışla 12 bin 442'ye yükseldi.Diğer bazı Avrupa ülkelerdeki vaka ve ölü sayıları şöyle:"Sırbistan 2 bin 200/58, Hırvatistan 1222/17, Macaristan 817/47, Romanya 4 bin 417/182, Bulgaristan 565/22, Karadağ 239/2, Bosna Hersek 778/30, Kosova 165/3, Kuzey Makedonya 570/21, Arnavutluk 383/22, Slovenya 1021/30, Malta 293."

