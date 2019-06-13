13.06.2019 23:05
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Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi

Sırbistan

Sırbistan Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştıran Mladen Krstajic ile yollarını ayırdı.

Sırbistan Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştıran Mladen Krstajic ile yollarını ayırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nda görev alan 45 yaşındaki Sırp teknik adamla varılan karşılıklı anlaşmanın ardından yolların ayrıldığı belirtildi.
Krstajic, kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini Sırbistan Milli Takımı'nda gerçekleştirdi. 2017'de göreve geldiği Sırbistan'a UEFA Uluslar Ligi'nde grup liderliği yaşatan Mladen Krstajic, devam eden 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde ise aynı başarıyı tekrarlayamadı.
EURO 2020 Elemeleri'nde Sırbistan, 3 maçta 4 puan toplayarak B Grubu'nda 3. sırada yer alırken, geçen hafta Ukrayna'ya 5-0 yenilmesinin ardından Krstajic'in taktik anlayışı, ülke basınında sert eleştirilere maruz kalmıştı.
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, Futbol Federasyonu, Sırbistan Karadağ, Spor

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