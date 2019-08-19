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Sırbistan'da Osmangazi rüzgârı

Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketlerinden Orçun Öztürk, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

19.08.2019 13:39 Sırbistan'da Osmangazi rüzgârı
Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketlerinden Orçun Öztürk, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. 7 ülkeden toplam 50 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türk Milli Takımı'nı temsil eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi göz doldurdu. Rakipleri karşısında kıyasıya mücadele eden Orçun Öztürk, tek erkekler kategorisinde ikinci, karışık çiftler kategorisinde ise üçüncü oldu. Büyük mutluluk yaşayan Osmangazili badmintoncu, ay yıldızlı ekiple takım ve ferdi müsabakalar neticesinde 1 gümüş, 4 bronz madalyayı aldıklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, Osmangazi, Spor

Kaynak: İHA

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