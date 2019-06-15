15.06.2019 17:45
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Sırbistan'da Şövalye Festivali

Sırbistan

Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehrinde Uluslararası Şövalye Festivali düzenlendi.

Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehrinde Uluslararası Şövalye Festivali düzenlendi.
Festivale Sırbistan'ın yanı sıra Belçika, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'ten yüzlerce "şövalye" katıldı.
Festivalin organizatörlerinden Dusan Hadzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin en çok dövüşlere ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Bu festivalin en önemli unsurları dövüş ve eğlencedir." dedi.
Hadzic, şövalye ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek, "İyi niyetli, dürüst, yardımsever ve saygılı olmamız gerekiyor. Küçükleri, yaşlıları ve kadınları korumamız gerekiyor." diye konuştu.
Festival alanını ziyaret edenlerin ok atma, at binme ve kılıç kullanma fırsatı bulduğunu aktaran Hadzic, festivalin gelecek yıl daha renkli bir programla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Şövalye kıyafetleri giyen katılımcılar festival boyunca çeşitli dövüş sanatlarını ve becerilerini sergileyecek.
Festival yarın sona erecek.
Kaynak: AA
Slovakya, Belçika, Sırbistan Karadağ, Güncel

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