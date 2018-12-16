Sırbistan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 32 Yaralı

Sırbistan
'ın güneyindeki Leskovac şehri yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.
Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Makedonya
'dan Avusturya
'ya giden yolcu otobüsünün Leskovac yakınlarında devrildiği ifade edildi.
Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgedeki kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 32 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, yaralıların Leskovac ve Nis kentlerindeki hastanelere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Avusturya,Makedonya,Sırbistan Karadağ
16 Aralık 2018 Pazar 21:41