16 Aralık 2018, 21:41
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Sırbistan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 32 Yaralı

Sırbistan

Sırbistan'ın güneyindeki Leskovac şehri yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Sırbistan'ın güneyindeki Leskovac şehri yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Makedonya'dan Avusturya'ya giden yolcu otobüsünün Leskovac yakınlarında devrildiği ifade edildi.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgedeki kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 32 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların Leskovac ve Nis kentlerindeki hastanelere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Avusturya,Makedonya,Sırbistan Karadağ
16 Aralık 2018 Pazar 21:41