Sırbistan'daki Turizm Fuarında Türkiye'ye Yoğun İlgi

Kaynak: AA

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün başlayan 41. Uluslararası Turizm Fuarı'ndaki Türkiye standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.Fuar merkezinde "Yaz düşündüğünüzden de yakın" sloganıyla düzenlenen ve 24 Şubat'a kadar devam edecek fuarı gezen ziyaretçiler, Türkiye standında Kapadokya, Antalya, Kuşadası, İzmir ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor.Fuarı gezen Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl çok sayıda Sırp turistin Türkiye'yi, Türk turistin de Sırbistan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "İki ülke arasındaki turizm iş birliğini daha da iyi seviyelere taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.Türkiye standını gezen ziyaretçiler de tatil için Türkiye'yi tercih etmelerinde muhteşem kum plajlarının, nefis lezzetlerin, misafirperverliğin ve her şey dahil paketlerin etkili olduğunu belirtiyor.Türkiye'nin yanı sıra fuarda bölge ülkelerinden Karadağ, Slovenya ve Bosna Hersek de ilgi görüyor.41. Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 650 katılımcı yer alıyor. 24 Şubat'a kadar sürecek fuarı 70 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.