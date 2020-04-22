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Sırbistan'dan 94 Türk vatandaşı THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılmasının ardından Sırbistan'da kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

22.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:28
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılmasının ardından Sırbistan'da kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği iş birliğinde yurda dönmek için başvuruda bulunan 94 Türk vatandaşı, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan yerel saatle 18.50'de Türkiye'ye hareket etti.
Yolculardan Muhammed Kayın, Sırbistan'da bir inşaat firmasında çalıştığını ifade ederek, Türkiye'ye dönmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Cezmi Yılmaz da Türkiye'nin bu zor günlerde yaptığı yardım nedeniyle oldukça mutlu olduğunu söyleyerek, "Devletimiz, hükümetimiz ve milletimizden Allah razı olsun." dedi.
Saffet Değirmenci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini ifade ederek, "Devlet beni karantinaya götürmeseydi, kendim karantinaya girerdim. Döndüğümüzde karantinada olacak olmamız oldukça güzel bir uygulama." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.
Çavuşoğlu, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye geri getirileceğini belirtmişti. Sırbistan’dan 94 Türk vatandaşı THY’nin seferiyle Türkiye’ye hareket etti

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel , Haber
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