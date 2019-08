Sırbistan Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin FETÖ mücadelesinde tavrımız net

EDİRNE'de Sırbistan'ın Fahri Konsolosluğu'nun açılışına katılan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daciç, FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. Daciç, "Bizim bu konuya karşı tavrımız açık ve net. Bir okul vardı o da kapatıldı. Biz diğer ülkelerden farklı olarak duruşumuz Türkiye'ye karşı her zaman çok açık, net ve samimidir" dedi.

Sırbistan'ın Edirne Fahri Konsolosluğu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daciç, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sırbistan'ın Türkiye Büyükelçisi Zoran Markoviç'in katıldığı törenle açıldı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daciç, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu ifade etti. Daciç, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerimiz en üst düzeyde, sıcak ve dostane şekilde devam ediyor. Bunun kanıtını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği ziyaretten anlıyoruz. İkili ilişkilere önem vermekle beraber gerek siyasi, gerek ekonomik gerekse de diplomatik anlamda çalışmalarımız çok önemli. Aynı zamanda bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda olumlu cevap verdiler ve bu sayede bugün buradayız" dedi.

İşbirliği içerisinde geleceğe yönelik çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerektiğini söyleyen Daciç, "Tarih boyunca çatışmalar da oldu, maalesef savaşlar da oldu. Ama artık hepsini geride bıraktık, ileriye dönük tek odaklanmamız gereken barıştır. İşbirliğiyle, siyasal, ekonomik, spor, kültürel yani hangi anlamda olursa olsun geleceğe yönelik bakmamız gerekiyor. Çünkü biz komşuyuz. Bugün de tekrar huzurunuzda resmi olarak Sırbistan Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu'nu açıyorum. Bu Sırbistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bir dostluk simgesidir" diye konuştu. Bir gazetecinin, Sırbistan'ın FETÖ ile mücadele konusunu sorması üzerine Daciç, bu konuda tavırlarının net olduğunu söyledi. FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını söyleyen Daciç, "Bizim bu konuya karşı tavrımız açık ve net. Bir okul vardı o da kapatıldı. Biz diğer ülkelerden farklı olarak duruşumuz Türkiye'ye karşı her zaman çok açık, net ve samimidir" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Sırbistan ile devam eden iyi komşuluk ilişkilerinde her zaman desteğe hazır oluklarını söyledi. Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 yıl önce dost ve kardeş ülke Sırbistan ziyaretiyle başlayan iyi komşuluk ilişkileri ve ekonomik ilişkilerdeki gelişmeler, Edirne ayağının da eklenmesiyle hız kazanarak yükselecektir. Bu ilişkilere, Türkiye'nin İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist çeken 3'üncü şehri olarak, yine tüm dünyada en çok turist çeken 100 şehir arasında 60'ıncı şehir olan Edirne açısından da önemli ve değerli buluyoruz. Sırbistan Cumhuriyeti ile olan ilişkiler, dostluk, kardeşlik ve elbette ekonomik ilişkiler tarafımızdan desteklenecektir" dedi. Sırbistan Edirne Fahri Konsolosu Salih Akgül, baba topraklarından göç etmiş kişiler olarak Türkiye'yi her zaman anavatan olarak gördüklerini fakat doğduğu topraklardan da hiçbir zaman kopmadıklarını ifade etti. Öte yandan konuk bakan Ivica Daciç, konsolosluk binasının yanında bulunan bir restoranda meşhur Edirne tava ciğerinin de tadına baktı. Esnafla ayaküstü sohbet eden Daciç, ikramı geri çevirmeyerek tava ciğeri yedi



- Edirne