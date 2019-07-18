18.07.2019 11:30
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Sırbistan dostluk yarışından 3 madalya

Sırbistan dostluk yarışından 3 madalya

14 Temmuz 2019 tarihinde Belgrad'da yapılan Salcano Türkiye-Sırbistan MTB Dostluk yarışında milli sporcularımız bayrağımızı dalgalandırdı.

14 Temmuz 2019 tarihinde Belgrad'da yapılan Salcano Türkiye-Sırbistan MTB Dostluk yarışında milli sporcularımız bayrağımızı dalgalandırdı.

Türkiye, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek, Güney Rum Kesimi'nden toplamda 120 sporcunun pedal çevirdiği yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.

Geçen hafta Sırbistan'da yapılan Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil ederek şanlı Türk Bayrağımızı Sırbistan'da dalgalandıran Kayserili sporcularımız Furkan Akçam, Davut Duman, Funda Taşkın başarıya doymuyor.

Salcano Türkiye - Sırbistan MTB Dostluk yarışında, Yıldız erkekler kategorisinde Furkan Akçam birinciliği, Davut Duman ise ikinciliği elde ederken, yıldız bayanlar kategorisinde Funda Taşkın ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olarak kürsüye çıktılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı milli sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Sırbistan Karadağ, Salcano, Türkiye, Spor

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