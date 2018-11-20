20 Kasım 2018, 09:11
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Sırbistan Enerji Bakanı: "Türk Akımı'na Dahil Olmaya Hazırız"

Sırbistan Enerji Bakanı: "Türk Akımı

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, denizden geçen kısmının inşaatı biten Türk Akımı'na katılmaya hazır olduklarını söyledi.

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, denizden geçen kısmının inşaatı biten Türk Akımı'na katılmaya hazır olduklarını söyledi.

Türk Akımı'nın deniz kısmının inşasının tamamlanması vesilesiyle İstanbul'da düzenlenen törene katılan Antiç, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Sırbistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamaya göre Antiç, projenin Sırbistan'ın ve Avrupa'da uzanacağı bölgenin enerji güvenliğini temin edeceğini ifade etti.

Antiç, "Türk Akımı projesinin gerçekleştirilmesi, Avrupa'nın bu bölgesinin enerji güvenliğini temin edecek. Sırbistan, komşularıyla birlikte Türk Akımı'nın devam etmesini sağlamaya hazır" dedi.

Antiç, Türk Akımı'nın bölgenin tamamı için stratejik bir rol oynayacağının altını çizdi.

Sırp bakan, "10-15 milyar metreküp Rus gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya uzanma ihtimali, enerji güvenliğinin sağlanması açısından ciddi bir şans. Proje, gaz ticaretinin ve gaza dayalı ekonominin geliştirilmesi için imkan sunuyor. Söz konusu ülkeler, Türk Akımı'na bağlanarak gaz transitinden önemli bir kar da elde edecek" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Karadağ