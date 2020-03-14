Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.
14.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:41
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kriz masası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dün gece koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kokeza'nın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
"VİRÜS MİLANO'DAN BULAŞTI"
Vucic, Kokeza'ya bu virüsün Amsterdam 'da bulaştığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kokeza'ya virüs Amsterdam'da değil, Milano'da bulaştı. Bize her şey Milano'dan geldi." ifadelerini kullandı. Bu arada, Sırbistan'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı da 41'e yükseldi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Futbol Federasyonu, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Amsterdam, Spor
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