Sırbistan - Karadağ: 2-1

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Sırbistan Beşiktaş 'ın futbolcusu Adem Ljajic 'in de gol attığı maçta Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve B Ligi'ne yükselmek için büyük bir avantaj yakaladı.Sırbistan ile Karadağ, Belgrad 'da karşı karşıya geldiler. İki komşu ülkenin maçında Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Adem Ljajic ile 32. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic, 38. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Karadağ'nın puan için yetmeyen tek golü ise 70. dakikada Stefan Mugosa'dan geldi.Adem Ljajic alkışlandıBeşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, ilk 11'de başladığı maçta 90+2. dakikada oyundan alkışlarla çıkarken bu sezon ilk kez gol attı.Bu sonucun ardından UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta lider Sırbistan 11 puana yükselirken, Karadağ ise 7 puanda kaldı.