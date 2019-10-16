"Sırbistan'la orta vadede ticaret hedefimiz 5 milyar dolar"

TBMM Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye ile Sırbistan arasında 1.2 milyar dolar olan ticaret hacmini, kısa vadede 2 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Esgin, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye-Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı olarak görüşmelere eşlik ettiğini belirten Esgin, "Bu yıl, Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 140'ıncı yılı. Bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz ziyaret ülkemiz ve Balkanlar açısından büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaret çerçevesinde ekonomik ilişkilerin de ana gündem olduğunu vurgulayan Esgin, "İki ülke arasında 1,2 milyar dolar olan ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolar, orta vadede 5 milyar dolar olarak hedeflemekteyiz." dedi.

Sırbistan ile dostluk, kardeşlik ve iş birliği ilişkilerini daha ileriye taşımak adına karşılıklı atılan adımların artırıldığına işaret eden Esgin, "Türkiye ve Sırbistan; birlik ve beraberlik içerisinde oldukça bölgenin geleceğini çok daha güçlü bir şekilde inşa edecektir." diye konuştu.

Esgin, ziyaret sırasında Türkiye'nin bölgesi için ne denli önemli ve stratejik bir ülke olduğunun bir kez daha görüldüğüne değinerek, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçic, her toplantıda ülkemizden ve Cumhurbaşkanımızdan övgüyle bahsetti. Bir kez daha ülkemizle ve liderimizle gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Esgin, "Kahraman Türk Ordumuza bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor, Barış Pınarı Harekatımızın dünya barışını tesis etme noktasında önemli bir harekat olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Esgin harekata ilişkin, Sırbistan Dostluk Grubu, Kuzey Makedonya Dostluk Grubu, Kosova Dostluk Grubu ve Bosna Hersek Dostluk Grubu başkanları olarak muhataplarına birer bilgilendirme mektubu yolladıklarını aktardı.

Kaynak: AA