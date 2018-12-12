Sırbistan
menşeili Akbaba yaralı halde Şanlıurfa
'da bulundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Eyyübiye
kırsalında ayağında Sırbistan menşeli etiket olan ve yaralı halde bulunan Kızıl Akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
'ne teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma
Komutanlığı Asayiş Timleri, Eyyübiye İlçesine bağlı Karaali
kırsal mahallesi mevkiinde önleyici kolluk faaliyeti icra ettiği esnada yaralı halde bir Akbaba buldu. Ekipler tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Akbaba kuşunun ayağında Sırbistan/ Belgrad
menşeili etiket olduğu görüldü. Nesli tükenmekte olan kuş, ekipler tarafından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğüne teslim edildi.
Eyyübiye,Jandarma,Sırbistan Karadağ,Şanlıurfa
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:08