01.07.2019 16:43
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Sırbistan Milli Takımı'nda Tumbakovic dönemi

Sırbistan Milli Takımı

Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Ljubisa Tumbakovic getirildi.

Sırbistan A Milli Futbol Takımı 'nın teknik direktörlüğüne Ljubisa Tumbakovic getirildi.
Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Sırp asıllı teknik adam Tumbakovic'in milli takımın başına getirilmesine oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi.
Bir dönem Karadağ 'ı çalıştıran Tumbakovic'in, yarın düzenlenecek basın toplantısının ardından, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde B Grubu'nda bulunan Sırbistan Milli Takımı'ndaki görevine başlaması bekleniyor.
Deneyimli teknik adam Tumbakovic, EURO 2020 Elemeleri'nde Karadağ- Kosova maçı öncesi istifa etmişti.
Tumbakovic, daha önce Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Partizan 'ı çalıştırmış ve takıma kazandırdığı altı şampiyonluk ile adını "en başarılı teknik adam" olarak tarihe yazdırmıştı.
Tecrübeli teknik adam; Çin, Kuveyt ve İran'da görev almasının ardından 2016'da Karadağ Milli Takımı'nın başına getirilmişti.
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı , Sırbistan Karadağ , Karadağ , Spor

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