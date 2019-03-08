Sırbistan
Enerji Ajansı, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Sırbistan ayağının yapımını onayladı. Yapıma nisan ayında başlanması planlanıyor.
Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, bugünkü basın brifinginde, "Sırbistan Enerji Ajansı, 5 Mart'ta nihai karar aldı ve Gastrans'ın yapım projesi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi" dedi. Bakan, boru hattı yapımının ne zaman başlayacağı sorusuna, "Yapıma nisan ayı içinde başlamayı planlıyoruz." yanıtını verdi.
Gastrans, Rus enerji devi Gazprom
ve Sırbistan doğalgaz şirketi Serbiyagaz'ın ortak şirketi olmasıyla öne çıkıyor.
The post Sırbistan Nisan'da Türk Akımı'na başlayacak
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Sırbistan Karadağ, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com