Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sırbistan, Rusya'dan insani yardım talep etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek Rusya'dan korona virüsüyle mücadele için insani yardım talep ettiklerini açıkladı.

03.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:46
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek Rusya'dan korona virüsüyle mücadele için insani yardım talep ettiklerini açıkladı.
Korona virüsün en çok etkilediği ülkeler arasında bulunan Sırbistan insani yardım konusunda da yardım talep etmeye devam ediyor. Avrupa'dan korona virüse karşı yardım talep etmesine karşı destek göremeyen Sırbistan'a ilk yardım elini Çin uzatarak Belgrad'a maske ve tıbbi yardımlar içeren bir kargo uçağı gönderdi. Çin'in yardımları yetersiz kalınca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vucic, Rusya'dan korona virüsüyle mücadele için insani yardım talep ettiklerini açıklayarak, "Sırp -Rus dostluğunun tarihsel bir temeli var. Bu dost ilişkile doğrultusunda Savunma Bakanlıkları koordinasyonunda insani yardım ve teknik uzmanların gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.
SIRBİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI AÇIKLADI
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkede korona virüsü salgını nedeniyle bin 171 kişiye teşhis konulduğunu ve 31 kişinin öldüğünü hatırlatarak bu doğrultuda yeni tedbirler almak zorunda kaldıklarını söyledi. Sırbistan'ın tüm bölgelerinde 2 kişinin yan yana yürüyemeyeceğini söyleyen Vucic, "Sokağa çıkma yasağı konusunda tedbirleri arttırmaya karar verdik. Buna göre gündüz saat 13.00 ile gece saat 03.00 saatleri arasında kimse sokağa çıkamayacak. Ayrıca kimse evlerinden 100 metre mesafedeki uzaklığa gidemeyecek. Aynı zamanda 2 kişi yan yana yürüyemeyecek" dedi. Ülkede sağlık çalışanlarının da enfekte olan kişiler için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyerek bu süreç zarfında 64 doktor ve sağlık çalışanının korona virüsüne yakalandığını açıkladı.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sırbistan, Rusya’dan insani yardım talep etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Lalapaşa'da sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor - Haber 12:50: Gercüş'te öğretmenlerden öğrencilere "Evde kal" çağrısı - Haber 12:49: Kars'ta sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başladı - Haber 12:49: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR - Haber 12:49: Genç iş adamlarından Milli Dayanışma kampanyasına destek - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber