Sırbistan sele teslim... 15 kentte OHAL ilan edildi

Sırbistan sele teslim... 15 kentte OHAL ilan edildiEnis TABAKPRİZREN, (DHA) - Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

24.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:15
Sırbistan sele teslim... 15 kentte OHAL ilan edildi
Enis TABAKPRİZREN, (DHA) - Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Selden dolayı bir çok ev nehirde sürüklenirken, 15 ülkede OHAL kararı alındı.
Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Bölgede çok sayıda binayı su bastı. Araçlar sel nedeniyle sürüklendi. Yüzlece ev sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ülke genelinde 15 kent OHAL ilan ederken, Sırp ordusu mahsur kalan Sırp vatandaşlarını helikopterle kurtardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki Ljik Nehri'nin taşması sonucu, nehre yakın yerleşim bölgesindeki çok sayıda ev akıntıda sürüklendi.
' İLK DEFA BÖYLE BİR DOĞAL AFETLE KARŞILAŞIYORUZ'
İvanjıça Belediye Başkanı Momçilo Mitroviç, sel sebebiyle bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda hayvanın telef olduğu açıklandı. Başkan Mitroviç, Sırbistan'da ilk defa böyle bir doğal afetle karşılaştıklarını ifade etti. Mitroviç, sel felaketinden yaklaşık 100'den fazla evin zarar gördüğünü, 40 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Sırbistan sele teslim... 15 kentte OHAL ilan edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, DHA, Güncel, Haber

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