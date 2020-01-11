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Sırbistan Yüzme Milli Takımı madalya için Erzurum'da kulaç atıyor

Sırbistan Yüzme Milli Takımı, mayıs ayında katılacağı Avrupa Yüzme Şampiyonası ile 2020 Tokyo Olimpiyatları için Erzurum'da kulaç atıyor.

11.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:39
Sırbistan Yüzme Milli Takımı, mayıs ayında katılacağı Avrupa Yüzme Şampiyonası ile 2020 Tokyo Olimpiyatları için 'da kulaç atıyor.
Yerli kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı sporcuların da kamplarının vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.
Kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı binlerce turisti Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajlarıyla yurt dışından sporcuların güç depolama merkezi haline geldi.
Kentin bu güzel imkanlarını fırsat bilen Sırbistan Yüzme Milli Takımı, 11-17 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türkiye'nin de yer alacağı Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak.
Ardından tekrar Erzurum'da kampa girecek olan Sırp Milli Takımı, burada elde edeceği başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.
"Yüksek irtifa, kampımızın temel özellikleri için önemli"
Sırbistan Yüzme Milli Takımı Antrenörü Igo Beretic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'u Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olduğu için seçtiklerini söyledi.
Türk antrenörlerin tavsiyesi üzerine Erzurum'a geldiklerini belirten Beretic, "Galatasaray ve Fenerbahçe'deki antrenör arkadaşlarımın tavsiyesiyle Erzurum'u seçtik. Buranın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olduğunu biliyoruz. Yüksek irtifa, kampımızın temel özellikleri için önemli." dedi.
Beretic, yüksek rakımın sporcular üzerinde olumlu etki bıraktığını ifade ederek, "Sporcularda yüksek performans sağlıyor. 23 gün burada kamp yapacağız. Türkiye'nin de katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Orası bittikten sonra tekrar buraya gelerek 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanacağız." diye konuştu.
Olimpiyatların çok önemli bir organizasyon olduğuna değinen Beretic, sözlerini şöyle tamamladı:
"Olimpiyatlar çok inanılmaz ve Japonlar teknolojide çok ileride. Biz de iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Türkiye'ye gelmeden önce de çok tavsiyeler aldım ve özellikle İstanbul'daki halk çok iyi ve bize iyi davrandılar. Erzurum ise dünyanın sayılı kamp merkezlerine sahip. Avrupa'da böyle 2 yüksek irtifa kamp merkezi var. Oteller inanılmaz ve tesisler çok yeni, bu yüzden çok memnun kaldık."
Sırbistan Yüzme Milli Takımı madalya için Erzurum'da kulaç atıyor

Sırbistan Karadağ, Erzurum, Spor

Kaynak: AA


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