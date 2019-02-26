Sırbistanlılar Kültür Turu İçin Alanya'ya Gelecek

Kaynak: İHA

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, "Sırbistan'da sadece kültür turu yapan 10 acente yetkilisini Alanya'da ağırlayacağız. Deniz, kum, güneş üçlemesi haricinde Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 21-24 Şubat tarihleri arasında 41'incisi düzenlenen Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş temsil etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı 150 metrekarelik alanda yer aldı.Son 2 yıldır büyüyen pazarFuarla ilgili temaslarını ve izlenimlerini aktaran Güneş, Sırbistan nüfusunun 7 milyon 121 bin olduğunu ve 2 milyondan fazla kişinin başkent Belgrad'da yaşadığına dikkat çekerek "Fuarın konumu çok önemliydi. Katılım ve misafir sayısı da ülke nüfusuna oranla oldukça iyiydi" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığı verileri aktaran Güneş, "2016'da 110 bin 584, 2017'de 146 bin 852, 2018'de 225 bin 312 kişi ülkemizi ziyaret etti. Görüldüğü üzere sürekli artarak büyüyen bir pazar. Fuarda çeşitli röportajlar ve sosyal medya tanıtım aktiviteleriyle çalışmalarımızı çeşitlendirdik ve bu yöntemlerle binlerce kişiye ulaştık. Özellikle fuar süresince yaptığımız sosyal medya tanıtım çalışması büyük ilgi gördü ve 2 çifte Alanya tatili hediye ettik" dedi.Pazarda önemli payı olan 109 destinasyona paket tur satan bölgenin önemli acentelerinden olan Big Blue'nun Yönetim Kurulu Üyesi Enver Babat ile görüştüklerini hatırlatan Güneş, 2018 yılında 36 bin 700 sayısına ulaştıklarını 2019 yılında 45 bin planladıklarını, talepte yoğunluk olduğu takdirde 50 bin sayısına ulaşabileceklerini söyledi. 2018 yılında 530 bin euro tanıtım harcaması yaptıklarını bu yıl yine önemli tanıtım planlamaları ile bu pazarda artış sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Güneş, 16 Mayıs 2019'da Antalya'ya uçmaya başlayacaklarını 3 Haziran 2019'dan itibaren her hafta 17 uçak ile 23 Ekim 2019'a kadar operasyonu devam ettireceklerini kaydetti.Erken rezervasyonda yüzde 20 oranında artışYine bölgenin önemli acentelerinden Fibula Travel Kontrat Müdürü Hakkı Alan ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veren Güneş "Alan, bu yıl sadece Sırbistan'da değil Bosna Hersek, Makedonya, Romanya ve diğer pazarlarda da önemli artış kaydettiklerini belirterek geçtiğimiz yıl tüm pazarlarda 122 bin sayısına ulaştıklarını, bu sene yüzde 100-115 genel bir artış beklediklerini iletti. Alan, Sırbistan'ın Balkanlar'ın lokomotif ülkesi olduğunu, Türkleri çok sevdiklerini, bu durumun fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. Çok sayıda otel işletmesi katılımıyla fuarda büyük bir stant açtıklarını anlatan Alan, yoğun talep ile karşılaştıklarını, erken rezervasyon satışlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artışta olduğunu söyledi" dedi.Paket fiyatları yüzde 10 arttıA Travel ortaklarından Şahin Bektaş ise 2018 yılında 8 bin 500 kişi getirdiklerini, 2015 yılında 11 bin kişiye ulaştıklarını, bu sene 2015 yılını geçerek 14 bin 400 olarak planlama yaptıklarını söyledi. Satışların şu ana kadar iyi olduğunu 19 Mayıs-14 Ekim arasında haftada 6 uçak ile Antalya'ya uçuş planladıklarını söyleyen Bektaş, Sırbistan pazarının Balkanlar'ın en önemli pazarı olduğunu, Türkiye'nin fiyat-kalite dengesi açısından dünya turizminde önemli bir yer edindiğini, paket fiyatlarında yüzde 10'luk bir artış olmasına rağmen satışların memnun edici düzeyde olduğunu belirtti.Mısır operasyonları Antalya'ya kayacakRomanya'nın en büyük operatörlerinden olan ve bu yıl ilk defa Sırbistan'dan Türkiye satışına başlayan Christian Tour Müdürü Zdravko Maknik ise bu yıl başlangıç yılı olduğu için 11 uçak sayısıyla start vereceklerini, duruma göre Mısır operasyonlarının bir kısmını Antalya bölgesine kaydırabileceklerini söyledi.Alanya gezisi düzenlenecekSadece kültür turu yapan, içlerinde 75 bin takipçisi olan 10 acente yetkilisini Alanya'da ağırlayacaklarını söyleyen Elvan Güneş, "Deniz, kum, güneş üçlemesi haricinde Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan bir tanıtım gezisi olacağını hatırlattı. Ayrıca Alanya'da kültür paketi yapan acenteler ile yüz yüze 2 saatlik bir görüşme ayarlayacaklarını kaydeden Güneş, "Bu gezinin tarihini THY Sırbistan Müdürümüz Mehmet Alagöz ile bir program dahilinde belirleyeceğiz. Ayrıca önemli bir tatil ve moda blog yazarı olan Marko Tadiç'den yaptığımız görüşme sonucunda Alanya'ya gelmesi yönünde anlaşma yaptık" dedi. - ANTALYA