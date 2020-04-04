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Şireci'den Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

04.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:59
Şireci'den Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret
AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarete Erzincan Sağlık İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen eşlik etti.

Ziyaretle ilgili olarak konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci; "Malum dünya da olduğu gibi ülkemizde korona virüse karşı yoğun bir çalışma ve gayret içerisinde mücadele ediyor. AK Parti hükümeti olarak her zaman önceliğimiz milletimiz oldu. Erzincan'daki sağlık çalışanlarına destek vermek ve çalışma koşullarının nasıl olduğuna dair yerinde gözlemlerde bulunmak için ziyaret ettik. Bu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Bu süreçte virüsle mücadele konusunda kendilerini riske ederek görev yapan tüm sağlık personelimize minnettarız" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Güncel
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