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Şiremirçavuş Mahallesi'nde yol çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şiremirçavuş Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan araç yollarını sathi kaplama asfaltla düzenleyerek sorunsuz hale getirmek üzere çalışma başlattı.

23.07.2019 12:28 Şiremirçavuş Mahallesi
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şiremirçavuş Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan araç yollarını sathi kaplama asfaltla düzenleyerek sorunsuz hale getirmek üzere çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Cemal Akın çalışmayla ilgili açıklamasında Şiremirçavuş Mahallesi Sokak'larında düzenlenmesine ihtiyaç duyulan tüm noktaları asfaltla kapladıklarını belirtti.

Akın açıklamasında, "Mahallelerimizde vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştırmak üzere gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve üst yapı düzenlemelerimiz aralıksız şekilde sürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimizle Şiremirçavuş Mahallemizin yollarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulan noktalarını da asfaltla kaplayarak sorunsuz hale getiriyoruz. Asfalt yol düzenleme çalışmalarımız bundan sonrada mahallelerimizin ihtiyaç duyulan her noktasında sürecek" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Cemal Akın, Bartın, Güncel

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