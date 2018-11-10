Siren Sesleri ile Kastamonu'da Hayat İki Dakika Durdu

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:39



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:39

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Kastamonu'da düzenlenen program ile anıldı. Saat 09.05'te çalan siren sesi ile hayat iki dakika durdu.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunumunun ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesiyle birlikte bayraklar yarıya indirildi. Anma törenine Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve çok sayıda öğrenci ve kurum amirleri katıldı.Programın diğer kısmı ise Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Halk Eğitim Merkezinde devam eden törende Kastamonu Özlem Burma Teknik ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Oğuzhan Saltan, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı gerçekleştirdi. Daha sonra öğrenciler tarafından Atatürk ile ilgili şiirler okudu.Programın son bölümünde ise okul korusu eşliğinde 'Oratoryo' ve Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. - KASTAMONU