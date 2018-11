29 Kasım 2018 Perşembe 17:57



29 Kasım 2018 Perşembe 17:57

Sirha İstanbul , 6. kez kapılarını açtıGastronomi sektörünün en büyük buluşması İstanbul'da başladıİSTANBUL - Gastronomi sektörünün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Sirha İstanbul, 6. kez kapılarını açtı. Bu sene 29 Kasım-1 Aralık 2018 tarihleri arasında Harbiye 'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmekte olan Sirha İstanbul, bir kez daha Türkiye 'nin zenginliklerini dünya mutfakları ile buluştururken, dünya mutfaklarındaki yenilikleri de Türkiye'de sergiliyor. 2017'deki Sirha İstanbul'da gıda ve içecek ürünlerinden mutfak ekipmanlarına, pasta-fırıncılık ürün ve ekipmanlarından mobilya ve sofra üstü takımlarına, tekstil ve hijyenden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor. 2017'de Sirha İstanbul'da yer alan katılımcı ve marka sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45'lik artışla 431'e ulaştı. Önceki yıl fuar 11 bin 379 profesyonel tarafından ziyaret edildi. Bu yıl ise bu sayının 13 bine ulaşması bekleniyor.Sirha İstanbul'un ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyorTürkiye pazarını oldukça önemseyen Sirha, geçtiğimiz sene başladığı yurt dışı alım heyeti çalışmalarını bu yıl da devam ettiriyor. Balkanlar ve Ortadoğu ülkelerinden önemli ve yeni satın almacılar bu yıl Sirha İstanbul'u ziyaret edecek. Sirha İstanbul'da geçen yıl ilgi gören pek çok etkinlik bu yıl içerikleri daha da geliştirilmiş olarak yer bulacak. Festival olarak dünyanın önemli gastronomi merkezlerinde düzenlenen Omnivore'un İstanbul ayağı, her sene olduğu gibi 2018'de de Sirha İstanbul kapsamında düzenleniyor. 2006 yılından beri organize edilen Omnivore, yemek pişirme sanatına yepyeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Yenilikçi şeflerle avangart ve alternatif bir yaklaşım sunan Omnivore'un en temel amacı yerel lezzetleri, lokal ürünleri kullanarak, ön plana çıkarmak ve yeni yetenekler, kültürler ve teknikler ile Omnivore mutfak sanatının şartlandırılmış tanımlarını yıkmak. Omnivore Türk şefleri, İtalya 'dan, Rusya 'dan, Kanada 'dan ve Fransa 'dan ilk kez gelen uluslararası platformlarda tanınan şeflerle bir araya getiriyor."2018 yılının gözdesi Omnivore"Dünyaca ünlü davetli şefler arasında, sakatatçı İtalyan şef Diego Rossi, 'Food Truck' konsepti ile tanınan Rus şef Ivan Shishkin, dondurma tutkusu, değişik lezzetleri karıştırmasıyla ünlü Fransız şef Henri Guittet ve Kanada'nın en iyi restoranları arasında gösterilen Candide 'den John Winter Russel bulunmakta. Omnivore kapsamında çeşitli çalışmalar yer alıyor. 3 gün boyunca sürecek olan Sirha İstanbul kapsamında 25 Master-class (oturum)'den fazla organize ediliyor. Her master-class esnasında farklılıklarıyla öne çıkan şefler kendi kurallarını ve reçetelerini anlatacak. Bu sayede şefler ve sektör profesyonelleri hem yeni fikirler ediniyor, menülerini geliştiriyor hem de yeni trendleri yakalayabiliyor. Yöresel ürünlerden beslenen, her ülkenin öz dinamiğini açığa çıkaran ve kültürel değerlere önem veren Omnivore bu yıl Sirha İstanbul'un en dikkat çeken etkinliği."Sirha İstanbul'da her yıl olduğu gibi yeniliklere devam ediyor"Sirha İstanbul'da bu seneki bir diğer yenilik ise yükselen bir trend olan dondurmaya özel bir alan bulunuyor. Sunum ve workshoplarla sektörün beklentilerine yanıt verecek olan bu alanla, Sirha İstanbul sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Gastronomi sektöründe çatı görevi gören Sirha İstanbul'da, tüm bu etkinliklerin yanı sıra sektördeki yerel ve uluslararası son trendler, yenilikler, sektörün ihtiyaçları ve beklentileri özel konferanslarda masaya yatırılıyor."Sirha'nın amacı, sektör profesyonelleri buluşturmaktır"Organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Sirha İstanbul Fuar koordinatörü Abel Villemin, "Sirha uluslararası bir konsept. Birçok ülkede organize ediliyor. Türkiye'de 6. Kez organize ediliyor. Sirha'nın amacı, sektör profesyonelleri buluşturmaktır. Otel, restoran vb. sektörlerin, alıcılar ve tedarikçiler ile buluşturulmasıdır. Bu sene dondurma ve kahve geliştirdik. Anadolu'dan da çok fazla üretici var. Buraya gelip burada profesyonellere ürün sunuyor, tattırıyorlar. Ayrıca yeni gelişen trendlere yönelik uluslararası etkinliklerimiz var. Eğitim, konferans ve söyleşiler organize ediyoruz. Gayet güzel bir ziyaretçi sayımız var ve geçen seneye göre artış var. Seneye çok daha büyük olacaktır" dedi.Birbirinden farklı lezzetlerin sergilendiği organizasyon 1 Aralık'a kadar sürecek.(DCC-YES- ÖY-