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Sirha İstanbul bu yıl, Avrasya Gösteri Merkezi’nde

HORECA sektörünün önemli fuarlarından Sirha, bu sene İstanbul'da 8. kez kapılarını açacak.

09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
Sirha İstanbul bu yıl, Avrasya Gösteri Merkezi’nde
HORECA sektörünün önemli fuarlarından Sirha, bu sene İstanbul 'da 8. kez kapılarını açacak. Sirha İstanbul, 19–21 Kasım tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul, Avrasya, Ekonomi
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