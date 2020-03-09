Sirha İstanbul bu yıl, Avrasya Gösteri Merkezi’nde
HORECA sektörünün önemli fuarlarından Sirha, bu sene İstanbul'da 8. kez kapılarını açacak.
09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
HORECA sektörünün önemli fuarlarından Sirha, bu sene İstanbul 'da 8. kez kapılarını açacak. Sirha İstanbul, 19–21 Kasım tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com
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