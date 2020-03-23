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Siri Covid-19 için Ön Tanı Koymaya Başladı! İşte Detaylar

Apple tarafından yapılan yeni güncelleme ile birlikte sesli asistan Siri, salgın ile ilgili merak ettiğiniz detaylara ışık tutuyor.

23.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:34
Siri Covid-19 için Ön Tanı Koymaya Başladı! İşte Detaylar
Apple tarafından yapılan yeni güncelleme ile birlikte sesli asistan Siri, salgın ile ilgili merak ettiğiniz detaylara ışık tutuyor.

Ön Tanı Koyacak!

Covid-19 şu sıralar hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor ve kendinizde bazı belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız Siri, size ön tanı noktasında yardımcı olabilir. Apple tarafından yapılan güncelleme ile birlikte Siri'ye "Hey Siri, koronavirüse sahip olabilir miyim?" benzeri bir soru sorduğunuzda sizi çeşitli sorular içeren bir teste yönlendiriyor.

Elbette Siri burada yalnızca tahminden ibaret olan ön tanı koyucu noktasında ve uyguladığı test kesinlik taşımaz. Yine de belirtilere ve bulgulara bağlı cevaplar ABD Halk Sağlığı Servisi tarafından sağlanır ve verilen cevaba bağlı olarak dikkate almanız gerekebilir.

Bu soru-cevap akışı şu aşamada yalnızca Amerika sınırları içerisinde geçerli gibi gözüküyor. Benzer soruları İngiltere ve Türkiye içerisinde sorduğunuzda Sağlık Bakanlığı'na yönlendirme yapılıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de yaygınlaşmasını bekleyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Apple, Teknoloji

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