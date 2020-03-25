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Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen lise öğrencisi hatayı ispatlayınca ödüllendirildi Trabzon'da yaşayan...

25.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:46
Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Trabzon 'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu
Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen lise öğrencisi hatayı ispatlayınca ödüllendirildi
TRABZON - Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen genç hatayı ispatlayınca 3 bin dolar ile ödüllendirildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gürkan Cebeci (17), dünyanın en ünlü teknoloji markalarından birinin açığını buldu. Yaklaşık 4 senedir 'Siri' üzerine çalışan Cebeci, bir sistem hatasını yakaladı. Ekranın kilitli olmasına rağmen 'Hey Siri gelen mesaj var mı?' sesli komutuyla gelen mesajların okunduğunu fark eden Cebeci, bu hatayı firmanın merkezine bildirdi. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen Cebeci, hatayı video çekerek ispatladı. Yaklaşık 2 hafta sonra firmadan yanıt alan lise öğrencisi, hatanın kabul edildiğini ve güncelleme ile düzeltileceğini öğrendi. Firma tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirilen Cebeci'ye ayrıca üzerinde "Bize bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 3 bin dolar yükledik. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle" yazılı bir plaket verildi.
Bu süreçte firmanın Çinli rakibi Huawei'den iş teklifi aldığını belirten Cebeci, hedefinin hayranı olduğu firmada çalışmak olduğunu söyledi. Uzun zamandır söz konusu teknoloji markası üzerine çalıştığını dile getiren Gürkan Cebeci, "Başka markaların gözümün önünde değeri bile yoktu, Apple hayranlığım vardı. 'Bir açık bulabilir miyim?' diye düşündüm. Sadece Siri'nin üzerine yöneldim. Kodlamaları ve denetlemeleri inceledim. Sonra Siri'nin bir şeyi denetlemediğini fark ettim. Ekran kilitliyken Siri'ye 'Hey Siri gelen mesaj var mı?' dediğin zaman gelen mesajı okuyordu. Kişinin gizliliğine aykırı bir durumdu. Bunu firmaya ilettim. Firma bunu güvenlik ekibine ileteceğini söyledi. 2 gün sonra bana geri dönüş yaptı 'böyle bir hatamız yok' diye. Bende bunu ispatlayabilirim düşüncesiyle Siri'nin hatasını anlatan video çektim. Firmaya ilettim, güvenlik ekibine ileteceklerini söyledi. Geri dönüş olmadı, çok bekledim. Yaklaşık 2 hafta sonra bir mail geldi. Tamam hatamızı kabul ediyoruz, bunu gelecek olan güncelleme ile düzelteceğiz denildi. Size bir ödül hazırladık dediler, hesabıma 3 bin dolar attılar. 18 yaşımı doldurduğumda tekrar para atacaklarını söylediler" dedi.
"Sen kim Apple kim derlerdi, şimdi ise hayallerim gerçek oldu"
Farklı firmalardan iş teklifi geldiğini söyleyen Cebeci, "Bir firmadan 'Yaptığınız araştırmalardan dolayı sizi aramızda görmekten gurur duyarız' diye bir mail geldi. Düşündüm ama hedefimde Apple olduğu için orada çalışmayı düşünüyorum. Ailem derslerimi aksattığım için biraz kızdılar, Apple'dan sana hayır yok dediler. Bazı insanlar okuyarak bir yerlere gelir ama ben öyle değilim. Ben yeteneğimle bir yerlere gelmek istiyorum. Açık lisede okuyarak Apple üzerine çalışmayı düşündüm. Ailem bu başarıdan sonra çok sevindiler. Artık beni desteklemeye başladılar. Arkadaşlarım telefonlarında bir sıkıntı olduğunda hep benim yanıma geliyorlar. Kendime hep 'başarı bir yolculuktur, varış noktası değil' dedim. Hayallerim gerçek oldu. Firmalar resmen peşimden geliyor. Apple'dan gelecek teklifi bekliyorum. Hayallerinin peşini kimse bırakmasın. Ben bırakmadım. Ne zaman nerede hayallerimi gerçekleştireceğim dediysem herkes gülerdi. Sen kim Apple kim derlerdi. Şimdi ise hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı. Siri’nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzon, Apple, Güncel

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Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

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