Sirik peyniri tezgahta

Siirt
'in Pervari
ilçesinin yüksek rakımlı Çemekare yaylasında toplanan sirik otu ile yapılan peynir tezgahtaki yerini aldı.
Sirik otlu peynire, Siirt'in yanı sıra il dışından da yoğun talep gösteriliyor.
Satıcı Ahmet Ulu
, peynir yapımında kullanılan sirik otunu yayladan toplandığını belirterek, "Bu otun kilogramını 17 ile 20 lira arasında satıyoruz." dedi.
Ahmet Peynirci ise sirik otlu peynire yoğun talep olduğunu dile getirerek, "Van
ve Hakkari
'deki yaylalardan bu sene erken peynir geldi. Göçebelerden aldığımız peyniri, yabani otuyla karıştırdıktan sonra bidonlara doldurup soğuk hava depolarında bekletiyoruz. Daha sonra satışa sunuyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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