Şirin Çeken Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE belediye başkan adayı olan Şirin Çeken isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Şirin Çeken isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE adayı Şirin Çeken kimdir? Bağımsız İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE adayı Şirin Çeken yüzde kaç oy aldı?

Şirin Çeken Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE belediye başkan adayı olarak gösterilen Şirin Çeken KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Şirin Çeken adlı Bağımsız adayı toplamda 385 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.