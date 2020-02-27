Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?

Ünlü Türk sunucusu Şirin Payzın sunduğu programlar ve yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelmektedir. Son olarak başta Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Şirin Payzın ile ilgili bilinmeyenleri sizler için kaleme aldık.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Babası Makedon asıllı, annesi ise Kırım göçmeni olan Şirin Payzın 1968 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Babası gazetecidir.

1987 yılında üniversite eğitimi için Fransa'ya giden Şirin Payzın babasının ölümü üzerine Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi Filoloji Bölümü'nde yarım dönem okuyan ünlü sunucu ardından Bilkent Üniversitesin'de Sanat Tarihi ve İşletme okudu. Son olarak üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

1999 yılında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlenmiş fakat daha sonra boşanmıştır. Şirin Payzın çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Şirin Payzın

ŞİRİN PAYZIN NE İŞ YAPIYOR?

Üniversite sonrası iş hayatında Birleşmiş Milletler'de bulunan Daimi Temsilciliğimiz'de göreve başlamıştır. Televizyoncu Ufuk Güldemir'in bir arkadaşı ile tanışması vesilesiyle Show TV'de çalışmaya başlamıştır. 1994 ile 1999 arası ATV'de diplomasi muhabirliği yapmıştır. 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Yılın Röportajı" ödülünü kazanmıştır. 1999 yılında CNN Türk'e geçen Şirin Payzın burada çeşitli programlar ve belgeseller hazırlayıp sundu.