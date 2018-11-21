Şirince'de Yollara Dokunuş

Selçuk'un turistik köyü Şirince'de çarşı içinde yapılan yol çalışmaları ve dere temizliği yanı sıra; Elemeniçi Mevkii'nde yapılan yol çalışması da tamamlandı.

Selçuk Belediyesi gerek Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Selçuk'un merkez ve mahallerinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.Selçuk Belediyesi tamamen kendi olanakları ve bütçesiyle Şirince Mahallesi'nde köyün tarihi dokusuna uygun taş alınarak; köy içerisinde bozuk olan, yolların halkın kullanımı açısından sorun teşkil eden kısımları onarıldı.

Şirince'de çarşı içerisindeki yol tamirleri ihtiyaç durumunda devam edecek. Şirince'nin Elemeniçi Mevkii'nde yapılan yolun tamamlanmasının yanı sıra; mahallede içerisinde moloz atıkları da düzenli olarak temizleniyor.