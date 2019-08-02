Şirince için mermer ocağı projesine onay: Binlerce zeytin ağacı kesilecek!

İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü turistik ilçesi Selçuk'ta çevre tehdit altına girdi. Torbalılı iş insanı Rüçhan Abaylı'nın, Selçuk ilçesinin Belevi ve Şirince mahalleleri arasındaki bölgede mermer ocağı işletmek için yaptığı başvuru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Selçuk Belediye Meclisi Üyesi AKP'li Semra Yeşilçimen de JES ve mermer ocağına karşı çıkarak, ruhsatların iptal edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.Mermer ocağı en çok Aziz Nesin Matematik Köyü öğrencilerini etkileyecek

Gökmen Ulu'nun Sözcü'de yer alan haberine göre, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, birbirine bitişik olan, her biri 99 hektarlık üç saha için işletme ruhsatı verdi. Maden sahası Şirince'ye 3200 metre, Belevi'ne 2500 metre mesafede tanımlandı. Toplam 297 hektar alanda faaliyet göstermek isteyen şirket için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu raporu verdi. Bakanlığın raporunda, mermer ocağına 546 yıl ömür biçildi. Diğer yandan, mermer ocağı sahasının doğusu ve bitişiğinde jeotermal enerji santrali kurulması için iki kuyuda sondaj çalışması yapılmasına da onay verildi.

TARIM VE ORMAN VASFINI YİTİRECEK

1/100.000 ölçekli planda tarım arazisi ve orman olarak tanımlanıyor. Bölgede orman, şeftali bahçeleri, zeytin ağaçları ve tarlalar yer alıyor. Uzmanlar, mermer ocağı faaliyete geçtikten sonra su kaynaklarının yok olacağını, ağaçların kuruyacağını, ocaktan yayılacak toz ve tükenecek yer altı suları nedeni ile tarım üretiminin yok olacağını belirtiyor. Tesislerin halk sağlığını olumsuz etkileyeceği, en büyük zararı, sahaya en yakın noktada bulunan Aziz Nesin Matematik Köyü öğrencilerinin göreceği vurgulanıyor.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ DE KARŞI ÇIKIYOR

Bu olgu karşısında endişeye kapılan yörenin tüm paydaşları acil toplantı yaptı. Toplantıya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hukukçular, bilim insanları, muhtarların yanı sıra tüm siyasi partilerin temsilcileri ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel katıldı. Selçuk Belediyesi'nin AK Parti'li meclis üyelerinin de toplantıda yer alması dikkat çekti. Selçuklular, doğayı ve yaşam hakkını savunmak için tek yürek olduklarını duyurdu.

Selçuk Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'ndaki buluşmada önce sunumlar yapıldı. Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gonca Erdem, JES ve mermer ocağının çevreyi, tarımı, halk sağlığını ve tüm canlıların yaşamını olumsuz etkileyeceğini bilimsel açıklamalar ve somut örnekler vererek anlattı. Hukuki mücadeleyi üstlenen ünlü çevre avukatı Şehrazat Mercan, ruhsatların üstün kamu yararı gözetilmeden verildiğini ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Mercan, "Mermer ocağına 546 yıl ömür biçtiklerine göre, kendilerinin on neslini garanti altına almak istedikleri anlaşılıyor" yorumunda bulundu. Selçuk Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel; "Her türlü desteğe hazırım. Tek yürek hareket edeceğiz. Oy birliği ile Şirince'ye mermer ocağı yaptırmama kararlılığındayız" dedi. Toplantıya katılan AKP'li meclis üyesi ve partisinin eskiilçe başkanı Semra Yeşilçimen, "Hükümet nezdinde girişimler yaparak, ilgili bakanlıkların yetkilileri ile görüşerek, mermer ocağı ve jeotermal enerji santrali sürecinin durdurulmasını, ruhsatların iptal edilmesini isteyeceğiz" dedi. Toplantıda, ilk olarak sosyal medya üzerinden kampanya başlatılması için acil eylem planı oluşturulması kararı çıktı. İmza kampanyası başlatıldı. Selçuk halkının tüm temsilcileri, eğer ruhsatlar iptal edilmezse bir yandan demokratik direniş haklarını kullanarak protesto eylemleri yapmak, diğer yandan da hukuk mücadelesi vermek için karar aldı.

MATEMATİK KÖYÜNÜ DE ETKİLEYECEK

Aziz Nesin Vakfı Başkanı Ali Nesin de tepkisini dile getirdi. Ali Nesin "Bu, tüm Şirince için bir felaket olur. Zeytincilik biter. Basit ev onarımına bile izin verilmeyen Şirince'nin turizmi ağır bir yara alır. Elin oğlu üç beş kuruş kazanacak diye Şirince köylüsünü ekmeğinden etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şirinceliler ile birlikteyim" dedi.

TARİHE VE TURİZME ZARAR

Hükümetin mermer ocağı ve jeotermal enerji sondaj çalışmalarına izin verdiği bölge sadece doğal güzelliği ile değil tarihi değerleriyle de her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Efes Antik Kenti'ne yaklaşık 10 kilometre mesafe uzaklıkta olan Şirince aynı zamanda üzüm bağlarının ve birçok tarım ürününün yetiştirildiği bölgeye de tepeden bakıyor.

Efes Antik Kenti ile birlikte her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Meryem Ana Evi de Şirince Köyü'nden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Şirince'de yapılacak bu tür bir sondaj çalışmasının sadece doğal güzelliğe değil tarihi değerlere ve dolayısıyla turizme de zarar vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Maden ocağına karşı ise Change.org üzerinden bir imza kampanyası da başlatıldı.