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Şirinevler D-100 Karayolunda 09.05

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu.

10.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:59Şirinevler D-100 Karayolunda 09.05
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Mevkii'nde hayat durdu. Sürücüler Atatürk'ü anmak için  araçlarından inerek saygı duruşuna bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile üst geçit ve otobüs duraklarında bulunan birçok vatandaş saygı duruşuna geçti. Üst geçitte saygı duruşunda bulunan bir vatandaş "Çok duygulandım. İlk kez İstanbuldayım canlı yaşamak nasip olduğu için mutluyum. 'Ne Mutlu Türküm diyene'" dedi.


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, D-100 Karayolu, Şirinevler, Güncel

Kaynak: DHA

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