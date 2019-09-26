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Şirinevler'de bina boşaltıldı 1
26.09.2019 17:17
Güncel
Kaynak: DHA
Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı
Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada
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17:44
İstanbul'daki deprem
17:44
İstanbul depremine ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz Saygılarımızla, AA.
17:44
Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk havalimanı'nda açıklama yaptı (1)
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Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk havalimanı'nda açıklama yaptı (2)
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Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor
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Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi
17:42
Beşiktaş'ta depremi yaşayanlar o anları anlattı
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