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Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi

Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi Depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildiİSTANBUL - Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı.

26.09.2019 23:06
Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi
Depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildi
İSTANBUL - Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi

Şirinevler, Genel

Kaynak: İHA

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