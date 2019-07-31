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Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

BAHÇELİEVLER Şirinevler'de, ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında kablolarda medyada gelen patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

31.07.2019 22:48 Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu
BAHÇELİEVLER Şirinevler'de, ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında kablolarda medyada gelen patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Şirinevler İncesu Sokak'ta ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında, aşırı yükleme nedeniyle kablolarda patlamalar meydana geldi. Sokağı aydınlatan patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa süren patlamalar sonrasında hattaki enerjinin kesilmesiyle ekiplerin çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Olayda yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul

Şirinevler, Güncel

Kaynak: DHA

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